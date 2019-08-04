После протестов в Москве в больницы попали пять человек

В Москве после акций протестов, охвативших город накануне, госпитализировали пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения российской столицы.
По их данным, среди пострадавших – один правоохранитель. Он получил вывих плеча, а у остальных диагностировали повреждения легких. На данный момент в больнице остается только один из пострадавших. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он также будет выписан в ближайшее время.
Всего в субботу скорая помощь на вызовы, связанные с травмами, полученными на митингах, выезжала 12 раз.
Напомним, в субботу, третьего августа, в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек. По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, на акции были задержаны 7 подростков, один из них – иногородний.
Кроме того, сообщалось, чтобы разогнать акцию протеста за свободные выборы в стране, правоохранители применили физическую силу – жестоко били людей дубинками, есть пострадавшие.
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