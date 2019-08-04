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После протестов в Москве в больницы попали пять человек

Сегодня, 16:49

Во время митингов московские правоохранители задержали более 800 протестующих

/ Фото: AFP

После протестов в Москве в больницы попали пять человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B Россия Во время митингов московские правоохранители задержали более 800 протестующих

В Москве после акций протестов, охвативших город накануне, госпитализировали пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения российской столицы.

По их данным, среди пострадавших – один правоохранитель. Он получил вывих плеча, а у остальных диагностировали повреждения легких. На данный момент в больнице остается только один из пострадавших. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он также будет выписан в ближайшее время.

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Всего в субботу скорая помощь на вызовы, связанные с травмами, полученными на митингах, выезжала 12 раз.

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Напомним, в субботу, третьего августа, в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человекПо словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, на акции были задержаны 7 подростков, один из них – иногородний.

Кроме того, сообщалось, чтобы разогнать акцию протеста за свободные выборы в стране, правоохранители применили физическую силу – жестоко били людей дубинками, есть пострадавшие.

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Россия Москва протесты госпитализация пострадавшие

Источник: Интерфакс

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