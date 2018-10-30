На ремонте "Адмирала Кузнецова" в РФ "утопили" один из самых больших плавучих кранов в мире

Плавучий док ПД-50 был единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ РФ вроде авианосца "Адмирал Кузнецов" и ракетного крейсера "Петр Великий"

На 82-м судоремонтном заводе в Рослякове (в районе Мурманска, РФ) затонул плавучий док ПД-50 – об этом сообщают региональные СМИ Мурманска со ссылкой на рабочих судоремонтного завода.

Сообщается, что в ночь на 30 октября во время выхода авианосца "Адмирал Кузнецов" из дока произошло ЧП. В результате сам док затонул, а на авианосец упал башенный кран. Также появилась информация о четырех пострадавших, пишет "Мурманский вестник".

При этом, местное издание "СеверПост" сообщает о падении двух башенных кранов. Российское издание пишет о том, что инцидент произошел при постановке авианесущего крейсера в плавучий док. Что касается пострадавших, издание уточняет, что трое рабочих, по предварительным данным, были ранены, а один пропал без вести. В региональных СМИ сообщают, что к проходной судоремонтного завода прибывают кареты скорой помощи.

По данным родственников одного из рабочих, ведется спасательная операция. Сообщается также об эвакуации экипажа плавучего дока. Официальной информации об аварии на данный момент нет.

"Задача по ремонту "Кузнецова" уникальна,.. Обычно при модернизации проходит только восстановление технической готовности корабля. Но в случае с "Кузнецовым" новое оборудование, узлы и агрегаты надо установить так, чтобы продлить назначенный срок службы корабля минимум на 20 лет", – рассказывал российскому изданию "Известия" в марте-2017 источник, знакомый с ситуацией вокруг единственного авианосца РФ.

Сообщалось также о баснословной сумме в 65 миллиардов рублей, в которую должен был обойтись ремонт "Адмирала Кузнецова" после сирийской кампании, в которой российский авианосец принял непосредственное участие.

Журналист и блогер Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале отметил, что этот инцидент – далеко не первый из тех, с которыми оказался связан одиозный российский авианосец.

Так, при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" затонули два истребителя в ходе сирийской кампании: МиГ-29К и Су-33, причем причиной был объявлен обрыв троса аэрофинишера для палубных самолетов.

"В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может", – рассказал собеседник агентства РИА Новости в марте 2017 года.

Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года. В ходе выполнения задач у побережья Сирии российские силы потеряли два истребителя – Су-33 (5 декабря 2016 года) и МиГ-29К (15 ноября).

При этом Россия потратила от 7,5 млрд до 10 млрд рублей на сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей сопровождения, писал в феврале 2017 года РБК. Отметим, российское издание указало, что реальная стоимость похода могла оказаться и выше указанной, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством РФ.

Одно из последних фото российского авианосца в ПД-50 в открытом доступе датируется сентябрем 2018 года:

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в плавучем доке ПД-50.Росляково (Мурманск), 16.09.2018 (с) Givchik11435 / forums.airbase.ru

Плавучий док ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции на верфи Gotaverken Arendal по заказу ВМФ СССР. Длина ПД-50 – 330 м, ширина – 67 м, грузоподъемность – 80 тысяч тонн. Док предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Именно в нем ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Петр Великий". В открытом доступе можно найти и фото кораблей на обслуживании в ПД-50, в том числе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов":