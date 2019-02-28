После Трампа: в Кремле заявили, что готовят встречу Путина с Ким Чен Ыном
Владимир Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию
Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на повестке дня, но пока точных договоренностей нет.
"Такая встреча остается на повестке дня, пока точных договоренностей нет, мы продолжим процесс согласования с нашими северокорейскими визави по дипломатическим каналам", – сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отказался говорить о предполагаемом месте встречи, поскольку договоренности пока не достигнуты.
Ранее Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Российские власти подчеркивали, что готовы принять северокорейского лидера в любое удобное для него время.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.
Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.
При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.
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