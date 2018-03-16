После выборов Путин присоединится к известным диктаторам

В воскресенье, 18 марта, у бывшего офицера КГБ СССР Владимира Путина есть более чем все шансы переизбраться на четвертый президентский срок. Последние опросы общественного мнения показали, что он может сделать это даже в первом туре — по данным ВЦИОМ на 9 марта, за Путина готовы были проголосовать 69% россиян, в то время как его соперники не преодолевали даже 10-процентный барьер. Таким образом 65-летний Путин продолжит формировать внутреннюю и внешнюю политику России еще как минимум шесть лет — до 2024 года.

В общей сложности выходец из Ленинграда будет управлять самой большой в мире страной 20 лет. А если добавить к этому его премьерский "перерыв" между президентствами с 2008 по 2012 год, во время которых никто не сомневался, что он остается фактическим лидером России — то все 24 года! На сегодня таким долголетием при власти на постсоветском пространстве может похвастать лишь Нурсултан Назарбаев, который правит Казахстаном с 1990 года. Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон немного ему уступают — они на высшем посту находятся с 1994 года. В мировом масштабе есть еще более "долгоиграющие" монархи и диктаторы.

Хотя за период президентства Путина пали, например, диктатуры в Чили, Ливии, Йемене, Ираке, Тунисе, Зимбабве и еще в десятке стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин подходит к победе на выборах на фоне трех серьезных скандалов

С 31 декабря 1999 года, когда первый российский президент Борис Ельцин представил россиянам и миру своего преемника, дважды менялся король Саудовской Аравии. В 2014 году принц Филипп VI сменил на испанском троне отрекшегося от престола в его пользу 77-летнего отца Хуана Карлоса I. Дала возможность своему сыну выполнять наивысшие церемониальные функции и королева Нидерландов Беатрикс, которая 30 апреля 2013 года отреклась от престола в пользу принца Виллема-Александра. Многие ожидают такого же шага от рекордсмена по проведенным годам на троне – королевы Великобритании Елизаветы II, которая на троне уже почти 66 лет.

А революций с того памятного для россиян Нового года произошло не один десяток и даже по две в бывших советских республиках — в Украине и Кыргызстане. У нас это закончилось бегством президента Виктора Януковича под крыло российского лидера в феврале 2014 года, а из Кыргызстана в апреле 2005 года в РФ бежал Аскар Акаев, а в 2010-м в Беларусь — сменивший его Кур­манбек Бакиев.

Прогноз

Каким же будет новый шестилетний срок ВВП? Украинский эксперт Николай Белесков, например, не ожидает от него какого-то резкого изменения внешнего курса.

"Радикальных изменений я бы не ожидал. Изменения в векторе внешней политики РФ уже произошли, когда не получилось построить с Западом отношения на основе равноправного партнерства, как это понимала Москва. Дальше была принята конфронтационная модель, — рассказал "Сегодня" аналитик Института мировой политики Белесков. — На Западе есть ожидания, что после переизбрания Путин будет уступчивее. Не исключено, что Россия даже уйдет с Донбасса, что, скорее всего, будет тактическим отступлением с попыткой установить там свой контроль — у российского общества уже формируется соответствующая мысль. Но конфронтация с США и Западом сохранится по одной причине: так создается картинка для внутреннего пользователя, что Москва может эффективно бросать вызов Западу и тем самым показывать — Россия остается важным игроком на международной арене".

В самой России ожидают "закручивания гаек".

"Только не стремительное, а постепенное, как мы и наблюдали это в начале 2012 года, — считает, например, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников. — Тогда раз за разом принимались законы, ухудшающие положение гражданского общества, с тем, чтобы свести на нет политическую конкуренцию, а экономика неуклонно огосударствлялась. Тогда резко усилилась репрессивность режима, а роль православной церкви окончательно свелась к пропагандисткой поддержке Кремля. Все это привело к тому состоянию, в котором мы и находимся. Путину самому приходится балансировать между силовиками и условными либералами во внутреннем кругу. Уйти он не может. И способ удержания власти для него, как это он сам продемонстрировал, — это усиление репрессий и контроля за обществом".

Французский эксперт по постсоветским странам Кирилл Брет в статье для польского журнала The New Eastern Europe отметил, что Путин по-прежнему будет сосредоточен на борьбе с исламистским терроризмом на Ближнем Востоке, и вынужден будет большую часть своего нового срока избавляться от европейских и американских санкций, а также спасать российскую экономику:

"Процветание 2000-х годов благодаря высоким ценам на нефть сменяется неутешительной реальностью: России нужна новая модель экономического и человеческого развития. Поиск этой модели и борьба с бедностью станут реальными проблемами его правления на период 2018—2024 годов. И стратегия еще не определена".

Но самой важной задачей для Путина в период нового президентского срока станет поиск преемника, которому можно будет со спокойной душой передать власть в 2024 году. В противном случае нужно будет переписывать Конституцию РФ.

Напомним, что не смотря на то, что сейчас весь мир затаив дыхание ждет, выборы президента России уже состоялись на российском острове в Заполярье.