После взрыва под Архангельском российские станции слежения за ядерными испытаниями прекратили передачу информации

Четыре станции не передают информацию международному регулятору уже в течение нескольких дней

Фото СТВТО

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявила о проблемах с передачей данных двумя станциями, находящимися в России: в Билибино и Залесово. Последние сообщения от них были получены 13 августа.

"Мы продолжаем поддерживать связь с нашими сотрудниками в России, чтобы как можно скорее возобновить работу", - заявила официальный представитель ОДВЗЯИ.

Ранее ОДВЗЯИ сообщила, что со станций в Дубне и Кирове последние сообщения были получены 10 августа.

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"В соответствии с нашей обычной глобальной процедурой ОДВЗЯИ связалась с операторами станции, как только начались проблемы. Они сообщили о проблемах связи и сети, и мы ожидаем дальнейших сообщений о том, когда станции и/или система связи будут восстановлены до полной функциональности", –отмечает организация.

В рамках системы контроля выполнения ДВЗЯИ создала сеть мониторинговых станций, позволяющих выявлять значимые события, связанные с ядерными испытаниями. На данный момент насчитывается 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, 11 гидроакустических станций, 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций и 16 радионуклидных лабораторий для анализа образцов с радионуклидных станций.

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

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