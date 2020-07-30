Дмитрий Мезенцев уверяет, что россияне были в Беларуси проездом, но имели договоры с местной фирмой

Задержанные под Минском наемники ЧВК "Вагнер" якобы имели контракт с коммерческой фирмой, зарегистрированной в Беларуси. Об этом заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев, о чем сообщает посольство России в Беларуси.

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По его словам, задержанные россияне были вынуждены поселиться в санатории "Белорусочка" из-за того, что якобы опоздали на рейс из Минского аэропорта, направляясь транзитом в третью страну.

Мезенцев рассказал, что основанием для их приезда в страну явился контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси", – подчеркнул дипломат.

Мезенцев заявил, что российская дипмиссия ожидает от компетентных органов Беларуси доказательств обоснованности задержания россиян и предъявленных им обвинений по ряду статей УК Беларуси, а также возбуждения уголовного дела.

В тренде Посол РФ сделал неожиданное заявление о задержанных в Беларуси наемниках Вагнера

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Напомним, Следственный комитет Беларуси задержал россиян по подозрению к приготовлению к массовым беспорядкам по ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК РБ.

А секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанных боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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