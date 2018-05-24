Посольство РФ обвинило контрразведку Великобритании в "плохом переводе"

Сегодня, 15:55

По мнению России, заявление Юлии Скрипаль "звучит не по-русски"

Фото: facebook.com/julia.skripal
Фото: facebook.com/julia.skripal

Посольство России в Лондоне на своей странице в социальной сети отметило, что "русский текст, написанный для пострадавшей в Солсбери Юлии Скрипаль был слабым".

"Суть в том, что MИ-5 должна рассчитывать на более высокие результаты от своих переводчиков. За 32 тыс. фунтов стерлингов (43 тыс. долларов) в год они должны быть в состоянии писать заявления, которые звучат более по-русски", – говорится в опубликованном сообщении.

Как известно, дочь Сергея Скрипаля Юлия, заявила в своем первом после отравления в Солсбери интервью, что пока не хочет воспользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", – сказала она в телевизионном заявлении.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что вещества, подобные "Новичку", якобы могут производиться примерно в 20 странах мира.
Россия, Великобритания, контрразведка, Скрипаль, отравление Скрипаля

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