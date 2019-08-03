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Посольство России цинично отреагировало на новые санкции США

Сегодня, 16:12

Дипломаты назвали отравление Скрипалей "инсценировкой", используемой для обострения отношений США и России

Сергей и Юлия Скрипаль

Сергей и Юлия Скрипаль

Посольство России цинично отреагировало на новые санкции США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C Россия Дипломаты назвали отравление Скрипалей "инсценировкой", используемой для обострения отношений США и России

Несмотря на наличие многочисленных доказательств причастности Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, Россия раскритиковала решение США 1 августа ввести второй пакет по этому поводу.

Посольство РФ в Соединенном Королевстве обвинило Лондон в непредоставлении результатов официального расследования в Солсбери.

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"Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту", – говорится в опубликованном 1 августа коммюнике.

В посольстве также пожаловались на то, что Британия не ответила ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, направленных в адрес МИД королевства, и не не допустила представителей РФ к Сергею и Юлии Скрипалям.

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Фото: Getty Images

"В этом контексте решение американских властей по меньшей мере вызывает много законных вопросов", – сетуют дипломаты, называя отравление Скрипалей "инсценировкой", которую США используют для обострения отношений с Россией.

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Из-за этого 27 августа Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

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Источник: Сегодня

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