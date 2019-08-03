Посольство России цинично отреагировало на новые санкции США

Несмотря на наличие многочисленных доказательств причастности Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, Россия раскритиковала решение США 1 августа ввести второй пакет по этому поводу.
Посольство РФ в Соединенном Королевстве обвинило Лондон в непредоставлении результатов официального расследования в Солсбери.
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"Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту", – говорится в опубликованном 1 августа коммюнике.
В посольстве также пожаловались на то, что Британия не ответила ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, направленных в адрес МИД королевства, и не не допустила представителей РФ к Сергею и Юлии Скрипалям.
"В этом контексте решение американских властей по меньшей мере вызывает много законных вопросов", – сетуют дипломаты, называя отравление Скрипалей "инсценировкой", которую США используют для обострения отношений с Россией.
Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.
Из-за этого 27 августа Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.
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