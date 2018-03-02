"Повар Путина" попал в немилость хозяина Кремля

Близкий друг президента РФ Владимира Путина – российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого часто называют "поваром Путина", – потерял благосклонное отношение Министерства обороны РФ. С ним перестали заключать подряды на крупные суммы.

Об этом пишет The Bell.

По данным закупок министерства, из девяти крупных подрядчиков, связанных с олигархом, шесть были ликвидированы, остальные – находятся в стадии ликвидации.

Стоит отметить, что с 2010 года его компании были главными поставщиками питания и клининговых услуг в армии РФ.

В 2015 году компании бизнесмена получили от Минобороны РФ заказов почти на 30 млрд рублей, в прошлом году – не набралось и миллиарда. Кроме того, подрядчики министерства теперь сражаются с ним в судах.

Издание считает, что конфликт "повара Путина" и министерства может быть связан с ЧВК "Вагнера". Олигарха также часто называли "спонсором" частной армии Кремля.

Напомним, ЧВК "Вагнера" и компания "Евро Полис" связаны с именем Пригожина, который возглавляет обширную бизнес-империю, ведущую коммерческие дела в том числе с Минобороны РФ.

также напомним, 7 февраля в результате оборонительной операции США против российских наемников было ликвидировано, по разным оценкам, до нескольких сотен нападавших и до 90% их военной техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. Bloomberg сообщал, что число погибших было около 200. По данным Reuters, их было не менее 100. Другие источники говорили о 300 и более жертвах.

Что такое ЧВК "Вагнера"

Речь идет о крупнейшем российском частном военном формировании, которое возглавил подполковник запаса псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ Дмитрий Уткин, он же "Вагнер".

Широко известна фотография с приема в Кремле, на которой Уткин (крайний справа) запечатлен в компании президента России Владимира Путина:

В начале октября 2017 года глава СБУ Василий Грицак обнародовал подборку фактов о данном подразделении. Члены ЧВК принимали активное участие в крымских событиях, а также в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впервые, по данным СБУ, его деятельность на территории Украины была зафиксирована с 29 мая 2014 года.

СБУ удалось установить 1587 лиц, которые являются членами ЧВК "Вагнера", но общее количество наемников в этом формировании – порядка 5000 человек. Также у СБУ есть данные о том, что в составе группы есть порядка 40 украинцев.

География применения этих военных – Украина, Сирия. В Украине они были зафиксированы, в частности, в июне 2014 года в Луганске, в феврале 2015 года в Дебальцево. По словам Грицака, российские наемники сбили самолет ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту, в результате чего погибли 49 военнослужащих, штурмовали аэропорт Луганска, участвовали в штурме Дебальцево и других населенных пунктов.

В 2015-2017 года их деятельность была замечена в Сирии (в Хомсе, Латакии, Алеппо и т.д.). Тренировочная база этих формирований находится в Краснодарском крае РФ – там же, где базируется 10-я бригада специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ.