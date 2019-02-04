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"Повар Путина" связан с наемниками в Африке и Ближнем Востоке: новое доказательство

Сегодня, 13:16

За два с половиной года воздушное судно с регистрационным номером M-VITO 21 раз приземлялось в Сирии и 28 раз - в странах Африки

Hawker 800
Hawker 800. Фото: Flickr
"Повар Путина" связан с наемниками в Африке и Ближнем Востоке: новое доказательство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81e/a4c/5c581ea4c4ee0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81e/a4c/5c581ea4c4ee0.jpg Россия За два с половиной года воздушное судно с регистрационным номером M-VITO 21 раз приземлялось в Сирии и 28 раз - в странах Африки

Начиная с декабря 2016 года самолет Hawker 800 с регистрационным номером M-VITO практически полсотни раз совершал полеты в Сирию или различные страны Африки.

Согласно данным сервисов FlightAware и ADS-B Exchange, за указанный период практически каждый месяц через несколько часов после приземления в ливанском Бейруте воздушное судно 21 раз совершало взлеты в Сирию и 28 раз – в Африку, что подтверждает информацию, ранее опубликованную Службой безопасности Украины.

Согласно опубликованным результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, данный джет принадлежит зарегистрированной на Сейшельских островах офшорной компании Beratex Group Limited, которой принадлежит и яхта ST VITAMIN. При этом родственники Евгения Пригожина, включая его дочь, выкладывали в своих соцсетях фотографии как с самолета, так и с данной яхты, на основании чего журналисты пришли к выводу, что фирма связана с семьей "повара Путина".

Как отмечается, в первый раз в Африке джет M-VITO зафиксировали 10 ноября 2017 года — на высоте 11 тысяч километров он пролетал над Египтом, что означает, что он не заходил там на посадку.

Издание отмечает, что через месяц Кремль получил от ООН разрешение на поставку в Центральноафриканскую Республику оружия и наемников, а осенью того же года правительство ЦАР заключило со связанной с Пригожиным компанией "М Инвест" сделку о разработке месторождений алмазов, которая предполагает оплату наличными, доставка которых "возможна только на частном самолете".

Напомним, ранее журналисты сообщили об усилении российского военного присутствия еще в одной африканской стране – Ливии.

Также мы писали, что для обучения правительственных военных сил Москва официально направила в ЦАР 175 инструкторов: 5 военных и 170 так называемых "гражданских".

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Тег Сирия, пригожин, наемники, ЧВК Вагнера, повар Путина, ЦАР

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Источник:

Новая газета

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