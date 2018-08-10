Повышение пенсионного возраста в РФ раскололо правящую партию – эксперт

Повышение пенсионного возраста подтолкнуло россиян к протестам и поколебало единство "Единой России". Об этом пишет международный обозреватель The New York Times Линкольн Пигман.

Журналист уточнил, что новый закон Госдумы РФ вызвал уличные протесты более чем в 150 городах. И если на протесты оппозиционера Алексея Навального выходит в основном молодежь и студенты, то против повышения пенсионного возраста вышли россияне более старшего возраста, считающиеся электоральной базой Путина.

Мало того, по словам Пигмана, повышение пенсионного возраста вызвало необычный раскол в правящей партии Путина, хотя ранее для этой политсилы была типична монолитность.

"Эта турбулентность не несет серьезной угрозы Путину, чей рейтинг упал. Однако аналитики говорят, что этот план – проверка на то, как далеко может зайти Путин, меняя условия неписаного договора, на котором основана его власть, – договоренности поступиться политическими свободами взамен на экономическую стабильность и чувство гордости своей страной", – считает журналист.

Издание отмечает, что президент Путин постарался дистанцироваться от плана повышения пенсионного возраста.

"Под давлением общественности некоторые члены партии ослушались предостережений лидеров, что критика плана недопустима", – подчеркнул автор. Он уточнил, что такими депутатами Госдумы РФ стали Сергей Железняк и Наталья Поклонская.

Напомним, после того, как в России подняли пенсионный возраст, в июле в стране прошли массовые акции протеста. Протесты прошли в нескольких крупных городах, были задержания активистов.

А уже в начале августа, по данных соцопросов, рейтинг Путина упал на 30%, а почти половина россиян готовы к массовым протестам. Виной падению рейтинга – непопулярная пенсионная реформа, а также рост цен и повышение налогов.

В свою очередь экс-замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что США необходимо перейти от таргетированных санкций против России к санкциям широкого спектра действия. И тогда протестные настроения в России увеличатся, чего так боится Путин.