"Поздоровались": у Путина прокомментировали встречу с Трампом на саммите "двадцатки"

Сегодня, 20:41

Ушаков не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием

фото GETTY
фото GETTY

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите "большой двадцатки", сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Поздоровались", – сказал он.

Ушаков не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не стал ни здороваться, ни общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным по прибытии на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе 30 ноября. Путин оказался на мероприятии раньше и сразу занял свое место за столом переговоров. Несколько минут спустя в зал зашел хозяин Белого дома, который присоединился к группе что-то оживленно обсуждавших мировых лидеров.

Во второй раз Трамп проигнорировал Путина во время группового фото, когда шел к своему месту на подиуме. Проходя мимо российского лидера, он лишь смерил его взглядом и пошел дальше.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 13 саммит G20. 

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.
Путин, саммит, G20, Трамп, Дональд Трамп, рукопожатие
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Трамп дважды проигнорировал Путина на саммите G20 (видео)

Сегодня, 19:05

Американский лидер неоднократно игнорировал хозяина Кремля за короткий промежуток времени

Другие страны

Владимир Путин. Фото: AFP

Меркель в Аргентине поднимет перед Путиным вопрос об освобождении украинских моряков - политолог

Сегодня, 17:52

Вадим Карасев уверен, что в рамках саммита G20 будут обсуждаться агрессия в Азовском море и санкции за Азов
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

На саммите "двадцатки" Путина предупредят о возможных санкциях - эксперт

Сегодня, 16:53

Эксперт рассказал, кто будет в Аргентине говорить с президентом РФ об агрессии России на Азове

США

Фото: AFP

Подарок тирану за 50 млн долларов: компания Трампа предлагала Путину пентхаус

Сегодня, 15:18

Во время президентских выборов Trump Organization могла отдать президенту РФ роскошную квартиру в небоскребе Trump Tower

Политика

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Встреча с Путиным как политическое харакири: эксперт объяснил отказ Трампа

Сегодня, 14:10

Эксперт не связывает отказ главы Белого дома от встречи с хозяином Кремля с Азовским кризисом

Политика

Петр Порошенко рассказал об агрессии РФ. Фото: president.gov.ua

Для Путина не существует "красных линий", его пора остановить - Порошенко

Сегодня, 13:58

Сегодня Россиия - большая угроза для всей глобальной безопасности, считает президент
Загрузка...