"Поздоровались": у Путина прокомментировали встречу с Трампом на саммите "двадцатки"
Ушаков не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите "большой двадцатки", сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Поздоровались", – сказал он.
Ушаков не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не стал ни здороваться, ни общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным по прибытии на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе 30 ноября. Путин оказался на мероприятии раньше и сразу занял свое место за столом переговоров. Несколько минут спустя в зал зашел хозяин Белого дома, который присоединился к группе что-то оживленно обсуждавших мировых лидеров.
Во второй раз Трамп проигнорировал Путина во время группового фото, когда шел к своему месту на подиуме. Проходя мимо российского лидера, он лишь смерил его взглядом и пошел дальше.
Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 13 саммит G20.
Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.
Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.