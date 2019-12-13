Пожар на российском авианосце: найдено тело второй жертвы

Пропавшего офицера обнаружили погибших на одной из палуб загоревшегося крейсера

/ Фото: Flickr

Количество жертв пожара на единственном авианосце российского военного флота "Адмирале Кузнецовом" увеличилось.

Ссылаясь на собственные источники, российские СМИ утверждают, что спасатели обнаружили на крейсере тело пропавшего офицера – его нашли на второй палубе.

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Личность погибшего пока что устанавливается.

В пресс-службе Северного флота РФ ранее подтвердили, что 10 человек с симптомами отравления продуктами горения были отправлены в медчасть, однако по данным журналистов настоящее количество потерпевших составляло 15 человек – 14 раненых и одного погибшего.

Изначально сообщалось о пропаже трех человек, которые в момент возгорания находились в трюме. Позже одного из них нашли живым, а второго – погибшим. Жертвой пожара стал офицер-контрактник из состава службы живучести корабля.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ – насколько известно, пожар начался во время сварочных работ.

Видео: Reuters

Возгорание произошло утром 12 декабря на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где авианосец находится на ремонте с 2018 года. В центре судоремонта "Звездочка" сообщали, что пожар вспыхнул в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ, где находились гражданские специалисты и члены экипажа, контролировавшие ремонтные работы.

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