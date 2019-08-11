Пожар на военном складе в России потушили, стало известно число пострадавших

Общее количество пострадавших в результате двух ЧП составило 31 человек

/ Фото: Reuters

Спасатели потушили пожар на складах боеприпасов возле красноярской деревни Каменка Ачинского района, возникший после взрывов боеприпасов. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС РФ Игорь Лисин.

"Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы – убеждаются в полной безопасности", – сказал Лисин.

Также известно, что общее количество пострадавших во время двух чрезвычайных происшествий со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае составило, по уточненным данным, 31 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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5 августа в медучреждения обратились 14 человек, шесть из них были госпитализированы, тогда же один человек погиб. Во время второго происшествия 9 августа пострадали 17 человек, пятерых из них отправили в больницу.

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Ранее мы сообщали, что на складах боеприпасов в российском селе Каменка Красноярского края уже прекратили взрываться пороховые заряды. Но все еще оставалась угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2,5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планировалась эвакуация еще 10 тысяч человек.

Отметим, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник, пятого августа, в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

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