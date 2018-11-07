Пожар на военном заводе в России: появились видео и подробности

Сегодня, 14:05

На данный момент возгорание ликвидировано, для этого были задействованы 17 единиц техники и 48 человек

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Пожарные службы российского Екатеринбурга потушили пожар, который 7 ноября разгорелся на предприятии "Вектор", которое, как мы уже писали, занимается производством изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в управлении МЧС по Свердловской области и подтвердили в концерне "Алмаз-Антей", в состав которого входит завод.

Для ликвидации возгорания были задействованы 17 единиц техники и 48 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

Тем временем жители города публикуют видео с горящим заводом "Вектор", на котором видно, как дым поднимается на несколько десятков метров над зданием и вырывающиеся из-под крыши языки пламени.

Официальные причины ЧП не сообщаются.

Напомни, что поо неофициальным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.

Также мы писали, что 19 октября в Гатчине Ленинградской области пожар произошел на российском пиротехническом заводе "Авангард", в результате чего погибли пять человек.

Кроме того, в августе произошел взрыв на заводе боеприпасов в Нижегородской области России, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.
Россия, пожар, возгорание, огонь, пламя, екатеринбург
Источник:

"Сегодня"

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