Пожар на военном заводе в России: появились видео и подробности
На данный момент возгорание ликвидировано, для этого были задействованы 17 единиц техники и 48 человек
Пожарные службы российского Екатеринбурга потушили пожар, который 7 ноября разгорелся на предприятии "Вектор", которое, как мы уже писали, занимается производством изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в управлении МЧС по Свердловской области и подтвердили в концерне "Алмаз-Антей", в состав которого входит завод.
Для ликвидации возгорания были задействованы 17 единиц техники и 48 человек. В результате случившегося никто не пострадал.
Тем временем жители города публикуют видео с горящим заводом "Вектор", на котором видно, как дым поднимается на несколько десятков метров над зданием и вырывающиеся из-под крыши языки пламени.
Официальные причины ЧП не сообщаются.
Напомни, что поо неофициальным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.
Также мы писали, что 19 октября в Гатчине Ленинградской области пожар произошел на российском пиротехническом заводе "Авангард", в результате чего погибли пять человек.
Кроме того, в августе произошел взрыв на заводе боеприпасов в Нижегородской области России, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.