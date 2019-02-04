Пожар в центре Москвы: Следком РФ возбудил уголовное дело
При пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибли четыре человека
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели людей при пожаре в квартире на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.
Ранее в МЧС РФ заявили, что при пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибло четыре человека. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки – около 18,5 тыс. кв. метров. "Жилой дом, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия", - пояснил собеседник агентства.
По данным СМИ, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.
Ранее сообщалось о пожаре в одном из торговых центров Москвы.
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