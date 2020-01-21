Пожар в общежитии в России унес жизни 11 человек: новые подробности, фото

Десять граждан Узбекистана стали жертвами пожаре в деревянном доме, который использовали в качестве общежития, в поселке Причумлымский Томской области России. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.

"Десять погибших в Томской области РФ являются гражданами республики (Узбекистана – Ред.), в ближайшее время начнутся консультации по вопросу доставки их тел на родину", – сообщили в ведомстве.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областной администрации, также в пожаре погибла одна гражданка РФ.

Сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованной ООО "Гринвуд", не было предназначено для проживания людей.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС России, поступила в полночь. Площадь пожара составила 208 кв. метров, в экстренных службах сообщили, что в результате пожара произошло обрушение кровли. Ранее ведомство сообщило, что число погибших при пожаре составило 11 человек, два человека пострадали, еще один пропал без вести из 14 проживавших в доме.

Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года – Сунь Аньи. По данным Единого государственного портала проверок, единственная проверка предприятия проходила летом 2019 года.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в результате прорыва трубы в отеле в России пять человек сварились заживо.

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