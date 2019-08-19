Пожар в Свердловской области: горит цех по переработке пороха

Фото: ГСЧС Киевской области

В Свердловской области произошел пожар в цехе по переработке пороха, передают СМИ.

Как отмечается, пожар возник на крыше цеха на территории химзавода "Гефест" в городе Реж.

Огнем охвачено 200 квадратных метров кровли.

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На заводе "Гефест" агентству "Интерфаксу" подтвердили, что горит цех по переработке пороха. От дальнейших комментариев собеседник отказался.

Ранее мы писали про пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо. Возгорание произошло в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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