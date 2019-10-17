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Пожар в "Зимней вишне" в Кемерово: суд отпустил четырех фигурантов дела

17 октября, 17:15

Фигуранты будут находиться дома, но останутся ограничены в правах

/ Фото: AFP

Суд Заводского района города Кемерово по ходатайству прокуратуры освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", которые провели в СИЗО почти полтора года.

Речь идет о начальнике пожарного караула Сергее Генине, руководителе тушения пожара в "Зимней вишне" Андрее Бурсине, руководителе компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоре Полозиненко и его подчиненном Александре Никитине. К ним применена статья 105.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России (запрет определенных действий).

Согласно постановлению, фигуранты будут находиться дома, но останутся ограничены в правах. В частности, им запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Также судья уточнил, что Никитин, Генин и Полозиненко будут отпущены из СИЗО 26 октября, когда истекут максимальные сроки их содержания под стражей, а Бурсин – 6 декабря.

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Обвиняемые и их адвокаты просили избрать им меру пресечения в виде подписки о невыезде, в то время как потерпевшие, присутствовавшие на заседании, настаивали на избрании максимально строгого ограничения свободы.

Под стражей подсудимые содержались с весны-лета 2018 года.

Вместе с тем, суд продлил арест экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Всем обвиняемым инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ) и халатность (ч.3 ст.293 УК РФ). Всего по двум уголовным делам обвиняются 15 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы. Там в воскресенье было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Напомним, что основной версией трагедии в Кемерово считается замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

Также сообщалось, что спустя несколько месяцев после пожара ТЦ "Зимняя вишня" снесли.

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Источник: Интерфакс

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