Пожар в "звездном доме" Москвы: четыре человека погибли, фото и видео

В центре Москвы произошел пожар в доме, где живут знаменитости, СМИ узнали подробности

Пожар в "звездном доме" Москвы: четыре человека погибли, фото и видео 2019-02-04T09:40:00+02:00 Россия В центре Москвы произошел пожар в доме, где живут знаменитости, СМИ узнали подробности

























В центре Москвы в так называемом "звездном доме" произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. По данным Mash, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

В Главном управлении МЧС России по Москве подтвердили информацию о пожаре.

"Сообщение о возгорании по адресу: Никитский бульвар, д. 12, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве 4 февраля 2019 года в 00 часов 55 минут", – говорится в сообщении.

Как сообщается, пожарные несколько часов сражались с огнем в условиях плотного задымления и высокой температуры.

"Осложняло тушение пожара то, что здание старой постройки с деревянными перекрытиями. Для тушения пожара были созданы 10 боевых участков, которые перекрывали путь огню по лестничным клеткам, со стороны фасада здания и на чердаке в целях недопущения перехода огня через кровлю здания. Работали 12 водяных стволов, а также было установлено 5 подъемных механизмов", - говорится в сообщении.

В 5 часов утра по местному времени пожар был полностью ликвидирован на площади 1000 квадратных метров.

"В ходе тушения пожарные вывели 42 человека, 8 из которых – дети. К сожалению, в результате происшествия погибли четыре человека и два человека пострадали", - говорится в сообщении.

Всего на пожаре было сосредоточено 25 единиц пожарно-спасательной техники, а также более 80 человек личного состава.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из торговых центров Москвы.

Также сообщалось о масштабном пожаре, который возник на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

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