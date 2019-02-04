Пожар в "звездном доме" в Москве: появилась новая информация о жертвах

На месте пожара на Никитском бульваре в столице России найдено тело еще одного погибшего

Фото: moscow.mchs.ru.

Пожар в "звездном доме" в Москве: появилась новая информация о жертвах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/826/ba2/5c5826ba2dd3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/826/ba2/5c5826ba2dd3e.jpg 2019-02-04T13:54:00+02:00 Россия На месте пожара на Никитском бульваре в столице России найдено тело еще одного погибшего

Количество погибших в результате пожара, произошедшего ночью в жилом доме в центре Москвы, увеличилось до семи человек, сообщили 4 февраля в правоохранительных органах российской столицы

"Найдено тело седьмого погибшего", – заявили в московской полиции.

Кроме того, правоохранители утверждают, что на данный момент сохраняется угроза обрушения здания – сотрудники экстренных ведомств продолжают работы по проливке и разборке рухнувших конструкций. Ранее в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.

Следователи продолжают устанавливать источник и место возникновения очага возгорания, хотя по неофициальным данным пожар начался в квартире дочери российского музыканта Юрия Башмета.

Горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на месте пожара обнаружили тела шести погибших, включая одного несовершеннолетних.

Кроме того, как сообшалось, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в "звездном доме" в Москве: появилась новая информация о жертвах". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...