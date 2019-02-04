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Пожар в "звездном доме" в Москве: появилась новая информация о жертвах

Сегодня, 13:54

На месте пожара на Никитском бульваре в столице России найдено тело еще одного погибшего

Фото: moscow.mchs.ru
Фото: moscow.mchs.ru.
Пожар в "звездном доме" в Москве: появилась новая информация о жертвах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/826/ba2/5c5826ba2dd3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/826/ba2/5c5826ba2dd3e.jpg Россия На месте пожара на Никитском бульваре в столице России найдено тело еще одного погибшего

Количество погибших в результате пожара, произошедшего ночью в жилом доме в центре Москвы, увеличилось до семи человек, сообщили 4 февраля в правоохранительных органах российской столицы

"Найдено тело седьмого погибшего", – заявили в московской полиции.

Кроме того, правоохранители утверждают, что на данный момент сохраняется угроза обрушения здания – сотрудники экстренных ведомств продолжают работы по проливке и разборке рухнувших конструкций. Ранее в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.

Следователи продолжают устанавливать источник и место возникновения очага возгорания, хотя по неофициальным данным пожар начался в квартире дочери российского музыканта Юрия Башмета.

Горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на месте пожара обнаружили тела шести погибших, включая одного несовершеннолетних.

Кроме того, как сообшалось, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Тег Россия, пожар, москва

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Интерфакс

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