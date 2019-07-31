Пожары в Сибири губительно повлияют на планету: эксперт объяснила опасность

Крупнейшие лесные пожары в Сибири, из которых Россия тушит лишь малую часть, могут опасно повлиять на изменения климата в долговременной перспективе.
Об этом эксперт Всемирной метеорологической организации Оксана Тарасова заявила Deutsche Welle, объяснив это влиянием продуктов горения на окружающую среду.
Читайте также: Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
"Аэрозольное пятно от пожаров двигается в сторону Арктики. Когда аэрозоли выпадают на снег, то изменяют альбедо – свойства снега, его возможность отражать солнечную радиацию. Это приводит к тому, что начинаются дополнительные таяния. Замыкается круг обратных связей с климатом", – предупредила эксперт.
Тарасова добавила, что, таким образом, повышение температуры в планетарных масштабах ведет к лесным пожарам, а они, в свою очередь, приводят к дальнейшему росту температуры.
Также, по словам ученой, несмотря на то, что жара в 2019 году побила все мыслимые рекорды едва ли не по всей Европе, температурные аномалии продолжатся.
"Количество аномальных явлений будет только возрастать. Естественно, с увеличением частоты, длительности и распространенности лесных пожаров", – констатирует Оксана Тарасова, напомнив о важности сохранения лесов для пригодности планеты для жизни человека.
Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата отследила температурные колебания в планетарном масштабе и установила, что нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк