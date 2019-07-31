В долговременной перспективе последствия лесных пожаров в тайге будут ощущаться еще очень долго

Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Пожары в Сибири губительно повлияют на планету: эксперт объяснила опасность https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8 2019-07-31T14:13:00+03:00 Россия В долговременной перспективе последствия лесных пожаров в тайге будут ощущаться еще очень долго

Крупнейшие лесные пожары в Сибири, из которых Россия тушит лишь малую часть, могут опасно повлиять на изменения климата в долговременной перспективе.

Об этом эксперт Всемирной метеорологической организации Оксана Тарасова заявила Deutsche Welle, объяснив это влиянием продуктов горения на окружающую среду.

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"Аэрозольное пятно от пожаров двигается в сторону Арктики. Когда аэрозоли выпадают на снег, то изменяют альбедо – свойства снега, его возможность отражать солнечную радиацию. Это приводит к тому, что начинаются дополнительные таяния. Замыкается круг обратных связей с климатом", – предупредила эксперт.

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Тарасова добавила, что, таким образом, повышение температуры в планетарных масштабах ведет к лесным пожарам, а они, в свою очередь, приводят к дальнейшему росту температуры.

Также, по словам ученой, несмотря на то, что жара в 2019 году побила все мыслимые рекорды едва ли не по всей Европе, температурные аномалии продолжатся.

"Количество аномальных явлений будет только возрастать. Естественно, с увеличением частоты, длительности и распространенности лесных пожаров", – констатирует Оксана Тарасова, напомнив о важности сохранения лесов для пригодности планеты для жизни человека.

Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата отследила температурные колебания в планетарном масштабе и установила, что нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера.

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