"Пожизненная диктатура": Акунин резко высказался о выборах в России

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) считает, что после аннексии Крыма, настоящие выборы в России стали невозможны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь в его стране будет диктатура до тех пор, пока ей не придет конец.

"Сегодня четвертая годовщина дня (аннексии), после которого Россия оказалась в другой политической реальности и настоящие выборы стали окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор – только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца", – написал Акунин.

Также выразил разочарование российскими артистами, которые в 2014 году поддержали действия Путина в Крыму, когда около сотни российских артистов, актеров, режиссеров и других деятелей культуры подписали письмо в поддержку выбранного президентом РФ курса по Украине.

"Я же все не могу забыть письмо коллег, деятелей культуры, "твердо заявивших о поддержке позиции президента". Там было несколько человек, к которым я раньше относился с симпатией и уважением – и про которых я точно знаю, что они на самом деле так не думали, а поддались давлению. Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить сожаление о том, что проявил тогда слабость", – добавил писатель.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович указал на серьезную проблему для Путина, который может стать нелегитимным президентом РФ. По его словам, это может случиться из-за незаконности выборов в оккупированном Крыму, устранения главных оппонентов-оппозиционеров и из-за незаконного участия в них.