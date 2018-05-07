Правительство Медведева ушло в отставку, Путин назвал имя "нового" премьера

Вчера, 15:05

Завтра Госдума должна собраться для утверждения нового главы правительства

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового срока президентства Владимира Путина, который ранее сегодня, 7 мая, вступил в должность. В соответствии со статьей 116 Конституции РФ премьер подает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Отставка, помимо премьера, касается его заместителей и федеральных министров (в состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров и 22 министра).

Согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Путин после инаугурации уже внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Завтра, 8 мая, Госдума должна собраться для утверждения нового главы правительства.

Напомним, в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек.
Россия, Путин, Медведев, правительство
Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Шнуров и Путин. Коллаж "Сегодня" (Фото: instagram.com/shnurovs, AFP)

"Он вернулся, а точнее – не уходил": Шнуров потроллил Путина новым стихом

Вчера, 14:32

Президент РФ только сегодня официально вступил в должность, приняв присягу

Россия

Фото: twitter.com/UnicornPigF

Начался четвертый сезон: соцсети отреагировали на инаугурацию Путина

Вчера, 14:25

Пользователи высмеяли автомобиль президента РФ, Наталью Поклонскую и некоторых гостей
Загрузка...

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Проверка стола и пиджак на стуле: как Путин обживался в "новом" кабинете: опубликованы фото

Вчера, 13:38

С началом церемонии инаугурации президент РФ отправился из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец

Россия

Путин в четвертый раз стал президентом РФ. Фото: kremlin.ru

Приехал на новом лимузине: Путин принял присягу президента России

Вчера, 12:44

После инаугурации Путина прогремели 30 выстрелов из артиллерийских орудий

Украина

Путин задумал новый план по Украине. Фото: AFP

У Путина поставили новую задачу по Украине: Тымчук раскрыл коварные планы Кремля

Вчера, 09:56

Военные планы Москвы в Украине провалились, и теперь решили зайти с другой стороны

Россия

фото AFP

В Москве снова протестовали против инаугурации Путина

6 Мая, 23:24

В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина

Россия

Фото: AFP

Макрон тонко потроллил путинскую Россию: Находится в Европе, но в ней никогда не было демократии

6 Мая, 14:13

Путин мечтает о восстановлении величия России, говорит президент Франции

Россия

Промокшие Медведев и Путин. Фото: twitter.com/sobaka

Медведев уходит в отставку: Госдума ждет нового выбора Путина

6 Мая, 11:45

7 мая в России состоится четвертая инаугурация Путина
Загрузка...