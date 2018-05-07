Правительство Медведева ушло в отставку, Путин назвал имя "нового" премьера

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового срока президентства Владимира Путина, который ранее сегодня, 7 мая, вступил в должность. В соответствии со статьей 116 Конституции РФ премьер подает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Отставка, помимо премьера, касается его заместителей и федеральных министров (в состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров и 22 министра).

Согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Путин после инаугурации уже внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Завтра, 8 мая, Госдума должна собраться для утверждения нового главы правительства.

Напомним, в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек.