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Правозащитница о ситуации в России: Путин держит людей в страхе, чтобы сохранить власть

1 января, 04:30

За два десятилетия в России полностью разрушены госинституты и судебная система, считает Светлана Ганнушкина.

/ Фото: AFP

В связи с двадцатилетием со дня вступления Владимира Путина в должность президента РФ председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина посетовала на царящую в современной России атмосферу страха.

Интервью с российской правозащитницей опубликовало во вторник, 31 декабря, агентство dpa.

"Они хотят держать нас в страхе, потому что думают, что таким образом сохранят свою власть", – заявила Ганнушкина. По ее мнению, за минувшие два десятилетия государственные институты и независимая судебная система были полностью разрушены.

"Продолжается уничтожение организаций гражданского общества", – добавила она.

В начале ноября по решению Верховного суда РФ было ликвидировано правозащитное движение "За права человека", основанное общественным деятелем Львом Пономаревым.

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В октябре был сменен состав Совета по правам человека при президенте РФ. Место его предыдущего главы Михаила Федотова – как объяснялось, в связи с достижением им 70-летнего возраста, занял экс-ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев.

В связи с этим Светлана Ганнушкина, которую неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира за защиту прав мигрантов и беженцев в России, высказала мнение, что в РФ уничтожаются основы действующего государства.

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"Это капитуляция и абсолютное разрушение судебной системы. Государство всегда право", – заявила она, имея в виду неготовность судей оспаривать постановления правительственных инстанций. Поборники путинской системы "пилят сук, на котором сидят", уверена Ганнушкина.

"Они не в последнюю очередь боятся потерять власть, поэтому политика становится все более иррациональной", – добавила она.

В то же время активистка в последнее время видит рост общественного самосознания. "Люди сегодня все больше готовы отстаивать свои права и выходить на улицу", – считает она.

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина в сентябре уже высказывала мнение, что недавние московские протесты – сигнал того, что российское общество выходит из стагнации и что "грядут перемены", пишет издание.

Читайте также: Путин уйдет в отставку 10 декабря?

Ровно 20 лет назад, в 12:00 по московскому времени тогдашний президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. С новогодним телеобращением к российским гражданам в тот же день выступил уже Путин, который стал исполняющим обязанности президента.

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Россия власть страх Владимир Путин правозащитница

Источник: Deutsche Welle

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