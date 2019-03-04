Предвыборная кампания в Украине грязная и заставляет подозревать худшее — Медведев
По его словам, важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" в Украине вызывает опасения в легитимности предстоящих выборов.
Об этом он заявил в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Болгарию.
"В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нём заинтересовано", - сказал Медведев.
По его словам, важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций".
"Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", – сказал глава правительства РФ.
Он заявил, что буквально на старте предвыборного марафона Киев "под надуманными предлогами" закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.
"Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан", – считает Медведев.
Кроме того, по его словам, "Украина нарушает порядок наблюдения за ходом голосования".
"Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами – даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", – заявил Медведев.
Как сообщалось, российских наблюдателей на выборах не будет. Президент Петр Порошенко подписал закон. Так, начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине.
Напомним, ранее в этом месяце данный документ был принят Верховной Радой – за него проголосовали 232 народных депутата.
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