Предвыборная кампания в Украине грязная и заставляет подозревать худшее — Медведев

По его словам, важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций"

Фото: Getty Images

Предвыборная кампания в Украине грязная и заставляет подозревать худшее — Медведев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c5d/abb/5c7c5dabbdd28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c5d/abb/5c7c5dabbdd28.jpg 2019-03-04T01:21:00+02:00 Россия По его словам, важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" в Украине вызывает опасения в легитимности предстоящих выборов.

Об этом он заявил в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Болгарию.

"В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нём заинтересовано", - сказал Медведев.

По его словам, важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций".

"Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", – сказал глава правительства РФ.

Он заявил, что буквально на старте предвыборного марафона Киев "под надуманными предлогами" закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

"Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан", – считает Медведев.

Кроме того, по его словам, "Украина нарушает порядок наблюдения за ходом голосования".

"Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами – даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", – заявил Медведев.

Как сообщалось, российских наблюдателей на выборах не будет. Президент Петр Порошенко подписал закон. Так, начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине.

Напомним, ранее в этом месяце данный документ был принят Верховной Радой – за него проголосовали 232 народных депутата.

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