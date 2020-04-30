Премьер России заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Мишустин рассказал, кто будет работать во главе правительства РФ

У главы правительства России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус, и российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский премьер отметил, что, несмотря на его самоизоляцию, правительство продолжает штатную работу, а он будет находиться на связи с членами Кабмина – с помощью телефона и видео.

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Мишустин также добавил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию": Мишустин доложил Путину, что у него обнаружен коронавирус. И.о. премьера назначен Белоусов pic.twitter.com/IRgAvfKA0E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Напомним, что накануне в России, которая сейчас занимает восьмое место в мире по количеству зараженных коронавирусом, от этой инфекции скончались 108 человек.

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Также сообщалось, что инфекцию обнаружили у главврача спецбольницы в подмосковной Коммунарке, куда свозят пациентов с коронавирусом. Незадолго до этого он встречался с Владимиром Путиным.

Кроме того, стало известно, где от эпидемии прячут российского президента Владимира Путина.

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