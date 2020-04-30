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Премьер России заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

30 апреля, 20:03

Руслан Ровик

Мишустин рассказал, кто будет работать во главе правительства РФ

У главы правительства России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус, и российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский премьер отметил, что, несмотря на его самоизоляцию, правительство продолжает штатную работу, а он будет находиться на связи с членами Кабмина – с помощью телефона и видео.

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Мишустин также добавил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Напомним, что накануне в России, которая сейчас занимает восьмое место в мире по количеству зараженных коронавирусом, от этой инфекции скончались 108 человек.

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Также сообщалось, что инфекцию обнаружили у главврача спецбольницы в подмосковной Коммунарке, куда свозят пациентов с коронавирусом. Незадолго до этого он встречался с Владимиром Путиным.

Кроме того, стало известно, где от эпидемии прячут российского президента Владимира Путина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус Михаил Мишустин

Источник: Интерфакс

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