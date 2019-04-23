Пресс-секретарь Путина опозорился: Пескова высмеяли за нелепое высказывание

"Правая рука Путина" сказал, что во время дебатов Порошенко и Зеленского президент РФ решал дела несуществующей области

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Вместо того, чтобы смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, лидер Российской Федерации Владимир Путин посвятил время проблемам несуществующей области.

Об этом, оконфузившись, заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, непосредственно когда они шли, у него не получилось. Он тогда как раз занимался делами Читинской области", – приводят его слова российские СМИ.

Однако в 2008 году Читинскую область РФ объединили с Агинским Бурятским автономным округом в единый Забайкальский край.

На ошибку обратил внимание президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, колко прокомментировав случившееся.

"Расскажите там кому-нибудь, что Читинская область упразднена в 2008 году", — написал он на своей странице в Facebook.



Напомним, что дебаты Зеленского и Порошенко перед вторым туром выборов проходили 19 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Мы также писали, что ранее Песков назвал преждевременным поздравление Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

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