Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Дмитрий Песков подтвердил, что у него диагностировали COVID-19

Вслед за премьер-министром России Михаилом Мишустиным, у которого в конце прошлого месяца обнаружили коронавирус, аналогичный диагноз подтвердился и у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Об этом он сообщил лично российским СМИ 12 мая.

"Да, заболел. Лечусь", – сказал Песков, добавив, что находится в клинике.

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Он стал самым приближенным к российскому президенту Владимиру Путину чиновником с COVID-19, о заражении которого сообщили в Кремле. В каком состоянии находится "правая рука" Путина, пока что неизвестно.

Интересно, что ранее на встречи с Путиным Песков цеплял на пиджак "блокиратор вирусов", эффективность которого не доказана.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

Ранее стало известно об инфицировании ряда членов правительства РФ: помимо премьера Мишустина, вирус обнаружили у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова, а также министра культуры Ольги Любимовой.

Напомним, что сегодня Россия обогнала все остальные европейские страны по распространению коронавирусной инфекции – в стране официально подтвердили 232 243 случая заражения. Теперь она занимает второе место в мире. Больше только в США – 1,34 млн. При этом более половины всех пациентов с COVID-19 в РФ припадает на Москву.

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При этом, как сообщали в Кремле, сам президент страны-оккупанта прячется в государственной резиденции на подмосковной Рублевке, откуда ведет видеоконференции с правительством и главами регионов. Путин также уверяет сограждан в том, что его решения сумели затормозить распространение инфекции, и поэтому РФ начнет постепенно выходить из карантина.

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