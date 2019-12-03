Превратили медведя в танк: сеть взорвалась из-за скандального видео из России

Такое возможно только в России. Сеть подорвало видео с Чукотки с участием белого медведя, у которого на боку виднеется надпись черного цвета "Т-34". Впрочем, зоозащитникам не до шуток. Они пытаются разыскать животное. Говорят, что с такой пометкой косолапый на грани гибели. Потому что не может маскироваться и охотиться. Не понятен также химический состав краски, которая может бать вредной для животного.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как китайский ресторатор превратил собак в панд и стал центром скандала. Идею владельца кафе раскритиковали зоозащитники, да и посетители возмущены. Ведь краска, которой он покрасил животных, может навредить животным.

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Не только у китайских зоозащитников появился повод бить тревогу. Украинские активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. Страдают и уличные псы, и домашние.

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Кстати, жертвами догхантеров могут стать не только бродячие собаки, но и дикие животные, которые заглядывают к мусорникам в городах в поисках легкого пропитания. А такое случается все чаще. Например, недавно на Прикарпатье местные встретили медвежонка на свалке.

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