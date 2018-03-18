Президентские выборы в России: стало известно, сколько москвичей уже проголосовали

Сегодня, 16:06

Наибольшую активность в Москве, по данным комиссии, проявили избиратели районов Люблино

Фото: Архив
Фото: Архив

На выборах президента в столице РФ Москве по состоянию на 15:00 проголосовали 40% избирателей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В 2012 году на выборах президента было 34,15%", – добавил Горбунов.

По данным комиссии, наибольшую активность в Москве к этому времени, проявили избиратели районов Люблино (48,82%), Савелки (48,65%) и Восточный (47,69%). Наименьшая активность избирателей зафиксирована в районах Перово (30%), Басманный (33%) и Измайлово (34%).

Мы уже писали о том, что по состоянию на 14:00 на выборах президента Российской Федерации проголосовали почти 35% избирателей.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

А сегодня рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.


Россия, выборы, москва, явка
Источник:

Интерфакс

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