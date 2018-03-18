Президентские выборы в России: в ЦИК рассказали, сколько избирателей уже проголосовали

В комисиии отметили существенно более высокую явку по сравнению с прошлыми выборами в РФ

На выборах президента Российской Федерации состоянием на 14:00 проголосовали почти 35% избирателей. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

"На 14:00 сегодняшнего дня явка – 34,72%", – сказал он.

Отметим, что, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к 10:00 явка избирателей составляла 16,5%.

"На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 – 8,01%, 2008 – 8,94%, 2012 – 6,53%, 2018 – 16,55%", – сказала она.

По словам Памфиловой, голосование на выборах президента России сейчас проходит на всех избирательных участках страны и за рубежом. Их общее число превышает 97 тысяч. В самой же РФ зарегистрировано 107 млн 200 тысяч избирателей.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

А сегодня рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.