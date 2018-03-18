Президентские выборы в России: явка уже превысила 50%

Сегодня, 16:48

По состоянию на 14:00 проголосовали почти 35 процентов избирателей

Выборы в РФ. Фото: AFP
Выборы в РФ. Фото: AFP

На выборах президента Российской Федерации по состоянию на 17:08 проголосовали уже 51,9 процентов избирателей. Об этом заявил заместитель председатель ЦИК РФ Николай Булаев.

Мы уже писали о том, что по состоянию на 14:00 на выборах президента Российской Федерации проголосовали почти 35% избирателей.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Отметим, что выборы завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России – Калининградской области.
Россия, выборы, ЦИК, явка
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Выборы в России. Фото: AFP

В Москве "заминировали" ЦИК и четыре участка для голосования

Сегодня, 16:23

В Мосгоризбиркоме рассказали о случае с подозрительным мужчиной с большим чемоданом

Россия

Фото: Архив

Президентские выборы в России: стало известно, сколько москвичей уже проголосовали

Сегодня, 16:06

Наибольшую активность в Москве, по данным комиссии, проявили избиратели районов Люблино
Загрузка...

Россия

Фото: из открытых источников

Выборы президента РФ в Крыму: Норвегия не признает результаты голосования

Сегодня, 15:44

Страна будет поддерживать политику ЕС касательно аннексии Крыма

Россия

Фото: tcc.com.ua

Российские выборы в Крыму: Франция не признает итоги голосования

Сегодня, 15:21

Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, говорят в французском МИД
Загрузка...