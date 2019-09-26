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При посадке в России загорелся самолет с сотнями людей: видео

26 сентября, 12:43

После случившегося 56 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью

/ Фото: AFP

Спустя несколько недель после того, как в России при взлете у пассажирского самолета загорелся двигатель, произошло новое ЧП с лайнером, на борту которого находились сотни человек.

Вечером 25 сентября при посадке в Барнауле у самолета Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси. Как утверждают в Росавиации, авария произошла с авиалайнером чартерной авиакомпании AZUR air.

После приземления возгорание было потушено, а 360 пассажиров и 10 членов экипажа эвакуировали по надувным трапам.

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В Следственном комитете РФ сообщили, что после инцидента в медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета. Изначально сообщалось о госпитализации пяти человек, но позже стало известно, что в больницу попала лишь женщина – у нее ушибы почек и поясничного отдела позвоночника.

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По факту ЧП начато расследование, с членами экипажа работают правоохранительные органы – им придется пройти тесты на содержание алкоголя в крови.

Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошел пожар на борту лайнера Sukhoi Superjet 100. После вылета рейса Москва – Мурманск в борт попала молния, после чего самолет сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Жертвой трагедии стал 41 человек.

А в апреле в московском "Внуково" после запуска турбин произошло возгорание в правом двигателе лайнера Boeing-737, который принадлежит авиакомпании Utair.

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Россия самолет шасси пассажирский лайнер барнаул пожар в Ичне

Источник: Интерфакс

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