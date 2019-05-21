Приковала на ночь к столбу: россиянка жестко наказала сына за прогулы

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы поселка в Омской области за ее суровые методы воспитания ребенка-четвероклассника: за прогул уроков женщина оставила своего сына связанным на ночь в холодном сарае с кляпом во рту.

Как сообщили в областном управлении МВД, узнав, что ее ребенок прогулял уроки 15 мая, женщина выпорола его ремнем, после чего при помощи 19-летней дочери привязала его в сарае к столбу, затолкав в рот носки и завязав марлевой повязкой.

Мальчика без обуви и в легкой одежде оставили в холодном и закрытым на замок сарае с выключенным светом. В какой-то момент ребенка удалось освободиться - он сбежал к другу, чьи родители обратились в полицию.

"Согласно заключению экспертизы, у несовершеннолетнего имеются телесные повреждения в виде кровоподтеков, которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов и вреда здоровью не причинили", – отметили в Омском МВД.

В настоящее время прогульщик находится в социально-реабилитационном центре, а на его мать завели уголовное дело о неисполнение родительских обязанностей.

Начата проверка по статьям об истязании и незаконном лишении свободы.

Напомним, ранее стало известно о другом жутком инциденте родительской жестокости в России - жительница подмосковным Мытищ многие годы скрывала четверых детей от государства и растила в захламленной квартире в полной изоляции от внешнего мира.

Мы также писали о многодетной матери, которая решила сбежать из России в Украину из-за преследования по религиозному признаку.