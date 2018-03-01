Пришлось спрыснуть дедушку водой: Собчак прокомментировала конфликт с Жириновским на ТВ

Сегодня, 10:15

Собчак рассказала, что думает о скандальном политике и зачем он так себя ведет


Журналист и кандидат в президенты России Ксения Собчак поделилась впечатлением после скандала в прямом эфире с участием скандального российского политика Владимира Жириновского, который ее обматерил, а она в ответ облила его водой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", – написала она.

Кандидат в президенты РФ считает, что опальный политик специально превращает свои выступления в "цирк".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле", – добавила Собчак.

_orig.jpg_268_orig

В свою очередь муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за неприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.
собчак, жириновский, конфликт
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Ксения Собчак. Фото: AFP

Собчак назвала спонсоров своей президентской кампании

20 Февраля, 17:01

Она отметила, что реальный список спонсоров кампании значительно больше и огласила она только тех, кто дал на это согласие

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Собчак хочет сорвать Путину выборы, отменив его регистрацию: последовал ответ ЦИК

14 Февраля, 17:57

Российский лидер уже три раза был президентом и больше не может баллотироваться, считает Собчак
Загрузка...

Крым

Фото: Instagram

Собчак предложила новый "вариант" решения проблемы деоккупации Крыма

7 Февраля, 10:25

Российский политик приехала в Вашингтон

Россия

Владимир Жириновский. Фото: YouTube

"Ваши города будут бомбить": Жириновский пригрозил украинцам войной

25 Января, 11:09

Российский политик утверждает, что Запад заставит Украину напасть на Россию

Россия

Борис Немцов. Фото: AFP

"Напакостить хотят": в РФ отреагировали на присвоение имени Немцова площади в Вашингтоне

10 Января, 13:44

Теперь убитый российский оппозиционер постоянно будет напоминать о себе перед российским посольством в США

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

"Был набор угроз": Парубий на суде рассказал о жестком разговоре с Жириновским

24 Января, 11:21

Российский политик угрожал ввести войска на материковую Украину, если украинцы будут сопротивляться, вспомнил спикер
Загрузка...