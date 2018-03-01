Пришлось спрыснуть дедушку водой: Собчак прокомментировала конфликт с Жириновским на ТВ

Собчак рассказала, что думает о скандальном политике и зачем он так себя ведет

Журналист и кандидат в президенты России Ксения Собчак поделилась впечатлением после скандала в прямом эфире с участием скандального российского политика Владимира Жириновского, который ее обматерил, а она в ответ облила его водой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", – написала она.

Кандидат в президенты РФ считает, что опальный политик специально превращает свои выступления в "цирк".

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"А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле", – добавила Собчак.

В свою очередь муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за неприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.