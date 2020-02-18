Грядут тяжелые времена: Пристайко предупредил об угрозе войны России и Беларуси

По словам дипломата, когда нападет Россия - будет выбор из двух вариантов

/ Фото: president.gov.ua

Глава украинского МИД Вадим Пристайко не исключает, что между Россией и Беларусью может начаться вооруженный конфликт. Об этом дипломат заявил в интервью пражскому журналу Respekt.

"Беларусь ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я, уже не для записи, сказал им, что, если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые проходим, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше", – сказал Пристайко.

Он добавил, что "надеется, что ошибается" в этом прогнозе.

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"А наш совет звучит так – когда на вас нападет Россия, то у вас будет выбор из двух вариантов: с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть, или сразу начать воевать", – отметил Пристайко.

Ранее мы писали, что Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ. Но, по словам Лукашенко, ни россияне, ни белорусы не хотят слияния двух стран.

Напомним, в рамках так называемого Союзного государства Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

Отметим, в начале декабря прошла закрытая встреча Путина и Лукашенко, которая длилась 5,5 часа. Это вызвало протесты в Минске – люди вышли на демонстрации против слияния Беларуси и России.

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