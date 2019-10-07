Призывал нанести удары по Украине: умер вице-спикер Совфеда России

Евгений Бушмин отпраздновал 5 октября день рождение, а на следующий день скончался

Евгений Бушмин. Фото: Совфед РФ

В России умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, который ранее отмечался агрессивными высказываниями в адрес Украины.

Как сообщил глава Комитета палаты Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, российский политик скончался 6 октября в возрасте 61 года. Прощание с ним состоится 8 октября, а похоронят на Троекуровском кладбище.

Сенатор отметил, что в последнее время Бушмин боролся с тяжелой болезнью и скончался буквально сразу после дня рождения, которое у него было 5 октября.

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Он прославился своими заявлениями, что России следует применить точечное оружие в ответ на якобы обстрелы с украинской стороны.

Отметим, после вторжения россиян в Украину в 2014 году оккупанты попытались обвинить украинских военных в гибели жителя Донбасса и заявили, что ВСУ якобы устраивают провокации, чтобы втянуть Россию в конфликт. В итоге Евгений Бушмин предложил президенту РФ Владимиру Путину радикальный вариант.

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"Единственный способ – бороться с этим, как цивилизованные страны, США, Евросоюз. Надо использовать точечное оружие, в том числе и как Израиль, чтобы уничтожить тех, кто этот фугас запустил … Любая атака против России будет прекращена. Нужен точечный адекватный ответ", – говорил вице-спикер Совфеда РФ.

Также Бушмин в 2014 году был включен в "черный список" США за поддержку аннексии Крыма, а в 2016-м под санкции Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 марта 2014 года Совет Федерации дал согласие на использование сил РФ на территории Украины, узаконив тем самым агрессию Путина против соседнего государства.

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