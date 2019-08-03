Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7 2019-08-03T11:34:00+03:00 Россия Россиян в воровстве уличил офицер ВСУ

Пропагандисты Кремля выпустили ролик, в котором выдали украинских военных за свой "морской спецназ".

Как рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, россияне распространяют кадры, на которых хвастаются мощью морского спецназа, но на них запечатлены украинские бойцы.

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"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спецназе. Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому что небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО ССО мэйд ин Юкрейн", — написал он.

Напомним, не так давно Латвия запретила сайт пропагандистов Кремля из-за лжи об Украине. Соответствующее распоряжение было принято Министерством иностранных дел страны.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос российских журналистов о том, почему сотрудникам российских СМИ Russia Today и "Спутник" было отказано в доступе к его избирательному штабу во время предвыборной кампании, он сказал, что эти СМИ ведут себя как "пропагандистские агентства".

Напомним, по мнению экспертов, пропаганда росСМИ является общим вызовом Украины, Молдовы и Румынии.

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