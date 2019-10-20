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Прорыв дамбы в России: в следственном комитете назвали причину

20 октября, 12:09

Правоохранители уже задержали подозреваемых

Прорыв дамы в России. Источник: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Приоритетной версией прорыва дамбы в Красноярском крае, который унес жизни 16 человек, следователи считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом сообщили в следственном комитете России.

В рамках дела, открытого по факту нарушений правил безопасности при ведении работ, уже задержали подозреваемых: директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастера горного участка этой же организации. Задержанных уже отправили в Красноярск, сейчас с ними работают следователи.

Напомним, инцидент произошел ночью 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района, на реке Сейба. В поселке вода затопила два рабочих вагончика, а из Щетинкино была организована эвакуация жителей. В Курагинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В офисе золотодобывающей компании, которой принадлежит дамба, провели обыски.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы в Бразилии погибло более 120 человек. Кроме того, с места происшествия были опубликованы шокирующие видео.

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Россия дамба погибшие причина прорыв красноярский край

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