Протесты в Грузии: появилась циничная реакция России

Кремль обвинил грузин в "русофобской провокации"

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.

Закончившиеся беспорядками и госпитализацией сотен человек многотысячные демонстрации в Грузии в Кремле считают "русофобской провокацией".

Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на то, что поводом для народного негодования послужила провокация именно со стороны российской делегации, глава которой Сергей Гаврилов открыл Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

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"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ни чем иным, как русофобской провокацией. Конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение, требует крайнего осуждения", – считает он.

Его слова повторила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона … Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, после выходки Гаврилова протестующие предприняли попытку штурма парламента. В ответ на это грузинские власти вывели на улицы спецназ, который задействовал спецсредства для разгона многотысячной демонстрации. В ход пошли акустические пушки, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

По официальным данным в результате беспорядков пострадали 240 человек. Информации о потерпевших украинцах в МИД Украины не поступало.

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