Протесты в Грузии: появилась циничная реакция России
Кремль обвинил грузин в "русофобской провокации"
Закончившиеся беспорядками и госпитализацией сотен человек многотысячные демонстрации в Грузии в Кремле считают "русофобской провокацией".
Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на то, что поводом для народного негодования послужила провокация именно со стороны российской делегации, глава которой Сергей Гаврилов открыл Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
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"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ни чем иным, как русофобской провокацией. Конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение, требует крайнего осуждения", – считает он.
Его слова повторила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона … Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", — написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, после выходки Гаврилова протестующие предприняли попытку штурма парламента. В ответ на это грузинские власти вывели на улицы спецназ, который задействовал спецсредства для разгона многотысячной демонстрации. В ход пошли акустические пушки, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
По официальным данным в результате беспорядков пострадали 240 человек. Информации о потерпевших украинцах в МИД Украины не поступало.
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