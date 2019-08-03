Организаторы акции не смогли договорится с властями о проведении митинга

Протесты в Москве возобновились: в центр столицы стягивают силовиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 2019-08-03T14:51:50+03:00 Россия Организаторы акции не смогли договорится с властями о проведении митинга

В столице началась новая акция из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как сообщил телеканал Дождь, протест несогласованный с тамошней властью, в центре Москвы находятся много силовиков.

По информации ведомства, организаторы протеста пытались договориться с властями Москвы о проведении акции в центре города, однако получили отказ. Взамен им предложили проспект Сахарова, традиционное место согласованных протестов. Один из лидеров ответственной за акцию партии оказался под административным арестом после таких неудачных переговоров.

Договориться о проведении акции так и не удалось.

В отличие от предыдущих таких акций, сегодняшняя заявлена как прогулка по Бульварному кольцу, а не сборы в конкретном месте. В то же время в центр столицы стягивают силовиков, а компаниям предлагают на сутки прекратить работу.

На место проведения акции уже прибыли омоновцы, установили металлоискатели. Кроме того, территорию патрулирует Росгвардия. Также собираются и протестующие. Их тщательно осматривают.

Пользователи в сетях делятся фотографиями и видео с места событий.

Напомним, Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу.

Кроме того, на действия российских властей отреагировали в МИД Украины. В Министерстве иностранных дел Украины также осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста.

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