Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Протесты в Москве возобновились: в центр столицы стягивают силовиков

Сегодня, 14:51

Организаторы акции не смогли договорится с властями о проведении митинга

Протесты в Москве возобновились: в центр столицы стягивают силовиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 Россия Организаторы акции не смогли договорится с властями о проведении митинга

В столице началась новая акция из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как сообщил телеканал Дождь, протест несогласованный с тамошней властью, в центре Москвы находятся много силовиков.

По информации ведомства, организаторы протеста пытались договориться с властями Москвы о проведении акции в центре города, однако получили отказ. Взамен им предложили проспект Сахарова, традиционное место согласованных протестов. Один из лидеров ответственной за акцию партии оказался под административным арестом после таких неудачных переговоров.

Договориться о проведении акции так и не удалось.

В отличие от предыдущих таких акций, сегодняшняя заявлена как прогулка по Бульварному кольцу, а не сборы в конкретном месте. В то же время в центр столицы стягивают силовиков, а компаниям предлагают на сутки прекратить работу.

На место проведения акции уже прибыли омоновцы, установили металлоискатели. Кроме того, территорию патрулирует Росгвардия. Также собираются и протестующие. Их тщательно осматривают.

Пользователи в сетях делятся фотографиями и видео с места событий.

Напомним, Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу.

Кроме того, на действия российских властей отреагировали в МИД Украины. В Министерстве иностранных дел Украины также осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Москва протест силовики

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливеУкраина
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующих
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующихРоссия
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-Мурза
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-МурзаРоссия

Новости партнеров

Free Epic Online Strategy Game With Vikings!
Free Epic Online Strategy Game With Vikings!
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Нашлись странные исторические фото
Нашлись странные исторические фото
Грустная судьба чудесных советских актрис
Грустная судьба чудесных советских актрис
Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР
Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР