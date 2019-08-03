Протесты в Москве возобновились: в центр столицы стягивают силовиков

В столице началась новая акция из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как сообщил телеканал Дождь, протест несогласованный с тамошней властью, в центре Москвы находятся много силовиков.
По информации ведомства, организаторы протеста пытались договориться с властями Москвы о проведении акции в центре города, однако получили отказ. Взамен им предложили проспект Сахарова, традиционное место согласованных протестов. Один из лидеров ответственной за акцию партии оказался под административным арестом после таких неудачных переговоров.
Договориться о проведении акции так и не удалось.
В отличие от предыдущих таких акций, сегодняшняя заявлена как прогулка по Бульварному кольцу, а не сборы в конкретном месте. В то же время в центр столицы стягивают силовиков, а компаниям предлагают на сутки прекратить работу.
На место проведения акции уже прибыли омоновцы, установили металлоискатели. Кроме того, территорию патрулирует Росгвардия. Также собираются и протестующие. Их тщательно осматривают.
Пользователи в сетях делятся фотографиями и видео с места событий.
Напомним, Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу.
Кроме того, на действия российских властей отреагировали в МИД Украины. В Министерстве иностранных дел Украины также осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста.
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