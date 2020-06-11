Против России могут ввести новые жесткие санкции: у Путина отреагировали

В Кремле надеются, что эти планы так и останутся на уровне заявлений

В Кремле рассчитывают, что Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против России. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение представителей Республиканской партии США ужесточить санкции против России.

"Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, и конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике", - сказал Песков.

В Кремле надеются, что "эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться".

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Напомним, республиканцы в Палате представителей Конгресса США представили проект стратегии национальной безопасности об усилении роли США и противодействию глобальным угрозам. Документ среди предлагает ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Китая.

Ранее американские законодатели, которые входят в двухпартийную группу поддержки Украины в Палате представителей Конгресса, призвали госсекретаря Майка Помпео применить новые санкции против "Северного потока – 2".

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