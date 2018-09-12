Эксперт объяснил, несут ли прямую угрозу Украине учения "Восток-2018" в России

Военные учения "Восток-2018" в России не имеют никакого конкретного геополитического значения для Украины.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт, историк Михаил Жирохов.

"Для Украины геополитически ничего конкретного эти военные учения не несут. Единственный момент, который может быть, это – повторение лета 2014 года, когда под видом учений РФ перебрасывала части из-за Урала и с Дальнего Востока. То есть сейчас туда идут эшелоны с воинскими частями с западной границы РФ, а назад идут (или будут идти) уже другие части. Происходит передислокация под прикрытием этих учений. Но прямой угрозы для Украины они не несут", – сказал эксперт.

Комментируя информацию об участии боевиков т.н. "Л/ДНР" в учениях, Жирохов подчеркнул, что можно по-разному относится даже к официальной информации от официальных структур, "которая не всегда перепроверяется и может нести определенный посыл, который должен быть для наших зарубежных партнеров, но, чтобы это было реальным (переброска боевиков на Дальний Восток для участия в учениях), сложно представить, как такое может происходить чисто физически".

"Информация о том, что к учениям привлечены боевики, не подтверждается никакими объективными данными. То есть, скорее всего, это может быть просто вбросом фейковой информации, что сейчас очень популярно – без проверки, без ничего. Во-вторых, эти учения прежде всего предназначены для демонстрации мощи на международном уровне. Это – не уровень Украины, а уровень США. Они проходят на Дальнем Востоке с китайскими партнерами РФ. И нет такой даже мысли, что Кремль мог привлечь к международным учениям боевиков непризнанных "республик" при том, что это будут видеть китайцы. В таком случае был бы международный скандал", – объяснил он.

Как сообщалось, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия параллельно привлекла к своим масштабным военным учениям "Восток-2018" и боевиков, и мониторит их действия в режиме видеонаблюдения.

Напомним, в России 11 сентября начались масштабные военные учения "Восток-2018", которые на Западе называют подготовкой к большой войне. В Минобороны РФ отмечали, что к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронемашин и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность. На фоне этого оккупационные администрации РФ навязывают местным жителям панические настроения мнимой угрозой активизации боевых действий.