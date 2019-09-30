Публикация стенограммы беседы с Трампом: у Путина назвали условие

/ Фото: AFP

Стенограмма переговоров президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным не должна быть опубликована без согласия обеих сторон.

Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий призыв демократов в американском Конгрессе к Трампу.

При этом он назвал внутренним делом Америки все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого.

Реклама

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", – сказал Песков.

Добавив, что дипломатическая практика не предусматривает подобные публикации, спикер Путина заверил, что в Кремле обсудят подобный запрос от американской стороны, если он будет.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама