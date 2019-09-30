Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Публикация стенограммы беседы с Трампом: у Путина назвали условие

30 сентября, 19:34

В Кремле исключают обнародование секретных данных по односторонней инициативе

/ Фото: AFP

Стенограмма переговоров президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным не должна быть опубликована без согласия обеих сторон.

Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий призыв демократов в американском Конгрессе к Трампу.

При этом он назвал внутренним делом Америки все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого.

Реклама

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", – сказал Песков.

В тренде
В США запустили процедуру импичмента Трампа, а в России мэром города стал главарь донецких боевиков: главные события мира
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Добавив, что дипломатическая практика не предусматривает подобные публикации, спикер Путина заверил, что в Кремле обсудят подобный запрос от американской стороны, если он будет.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переговоры Путин Трамп Песков стенограмма

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото
Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фотоFun
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогу
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогуУкраина
СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб России
СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб РоссииУкраина
Россия пытается заблокировать Одессу
Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю: в НАТО назвали угрозыУкраина
Шойгу оценил возможность открытой войны с Украиной
Шойгу оценил возможность открытой войны с УкраинойРоссия

Новости партнеров

Loading...