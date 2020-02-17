Путин 20 лет назад: опубликовано видео из личного архива президента РФ

Владимир Путин. Фото: скриншот

Спустя две недели после того, как президент России Владимир Путин совершил "выход в народ", который многие посчитали постановочным, на российском телевидении показали видеозаписи из личного архива главы РФ.

Ролики обнародовал кремлевский пропагандистский телеканал "Россия 24", запечатлев три временных промежутка, на которых Путин встречается с согражданами, занимается спортом и репетирует музыкальные произведения.

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Первое видео было снято в 2000 году – в ходе визита Путина в Самарскую область после избрания президентом. В одном из домов Путину выпил с местными жителями несколько рюмок водки, закусив домашними маринованными грибами.

Второй ролик был записан во время спортивной тренировки Путина в Московской области в 2002 году.

Кроме того, была показана и репетиция в Санкт-Петербурге перед благотворительным концертом в 2010 году: Путин, тогда еще в должности премьер-министра РФ, не играет на рояле композицию "С чего начинается Родина" и поет.

Напомним, что Владимира Путина еще несколько лет на постановочной съемке "с народом": на снимках, сделанных при совершенно разных обстоятельствах, главу РФ окружают одни и те же люди. Предполагается, что эти люди могут быть как членами массовки, так и личной охраной президента России.

А 14 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, который рассказал, о чем они общались.

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