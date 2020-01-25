Путин без ботокса: фото двойника президента РФ вызвало бурю комментариев

В соцсетях обсуждают фото мужчины, очень похожего на президента России

Фото: Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

В метро заметили мужчину, очень похожего на президента России Владимира Путина. Его фото опубликовали в Twitter.

"Если вы думаете, что вам тяжело, представьте, что вы похожи на Путина и пугаете сотни людей каждый день в метро утром", – написал мужчина, который показал снимок.

Фото двойника Путина начали активно комментировать другие пользователи.

"Как врачи называют психическое заболевание когда человек повсюду видит Путина? Путиноя?", – написал Алекс Мулин.

Реклама

"Новый двойник рендерится, процесс еще не завершен, похожесть пока 60%", – пишут под постом.

"На самом деле это полезная иллюстрация того, как мог бы выглядеть Путин, если бы он не злоупотреблял ботоксом и т.д., начиная с пятидесяти лет", - отметил комментатор.

"Ооооо ... Я думал, что это русский Пит Таунсенд без шашек", – написал Филипп Брук.

Реклама

"Да, люди так напуганы Путиным", – написала Кристина Белых.

"Средний палец наготове", – также пишут в комментариях.

Напомним, в прошлом году российского президента высмеяли за другой инцидент – во время пресс-конференции Путин не смог прочесть собственные записи, став посмешищем. По этому поводу украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий пошутил, что подобные казусы происходят, "когда один клон пишет, а другой читает".

Стоит отметить, что в сети уже долгое время говорят о множестве двойников российского президента, которые используются для различных выходов "в люди". Некоторые комментаторы предполагают, что их количество может достигать семи человек.

Также ранее российский президент Владимир Путин принял участие в пропагандистском спортивном мероприятии, во время которого не смог избежать конфуза и не рассмешить соцсети. Приветствуя трибуны, он не заметил красную ковровую дорожку, споткнулся и упал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама