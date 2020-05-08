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Путин повторил циничные обвинения в адрес Польши

8 мая, 17:33

Станислав Кожемякин

Президент России снова вспомнил "сговор" поляков с Гитлером перед Второй мировой

Перед 9 Мая, которое Украина в этом году отмечать не будет, российский президент Владимир Путин снова обвинил Польшу в сговоре с нацистской Германией и разделе Чехословакии, что фактически стало началом Второй мировой войны.

В посвященном Дню Победы интервью хозяин Кремля опять пытался переместить внимание общественности с Договора о ненападении между СССР и Третьим рейхом (пакта Молотова-Риббентропа) на действия западноевропейских стран и Варшавы в 30-ых годах прошлого века.

В частности, Путин напомнил о том, что перед заключением в 1938 году Мюнхенского соглашения об аннексии нацистами чехословацких Судетов Польша вступила в сговор с Адольфом Гитлером и на следующий день после вторжения войск Третьего рейха в Чехословакию оккупировала Тешинскую область этой страны.

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"Даже по дням расписали. Гитлер говорит: "Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день". Ну, это прямой сговор", — так описал это Путин.

При этом он очень "удобно" умолчал о том, что Советский Союз также вступил в сговор с Гитлером и через 16 дней после начала немецкого вторжения в Польшу, то есть 17 сентября 1939 года, также ввел свои войска в польские восточные области, которые сейчас являются частью Украины, Беларуси и Литвы.

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Стоит отметить, что в конце прошлого года и начале этого Варшава и Москва уже обменялись рядом дипломатических ударов, касательно истории. Путин уже обвинял Польшу в сговоре с нацистами, что, по словам польского посла в Украине Яна Пекло, на 100% совпадает с исторической политикой советского диктатора Иосифа Сталина.

А заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, в свою очередь, предупредил Москву о готовности Варшавы к длительной информационной войне из-за попыток Путина исказить историю Второй мировой.

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А почему российский президент отменил в Москве парад на 9 Мая, смотрите в видеосюжете:


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Россия Польша ссср вторая мировая война Владимир Путин Адольф Гитлер

Источник: ТАСС

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