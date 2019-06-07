Путин цинично заявил о праве стран на суверенитет

Президент России "забыл" о перманентном вмешательстве своей страны в дела чужих государств

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Российский президент Владимир Путин заявил о праве каждой страны на суверенитет и "свой собственный путь развития", очевидно забыв, как при его правлении Кремль регулярно вмешивался в дела соседних стран, включая Украину.

В ходе Петербургского международного экономического форума Путин поднял тему преодоления кризиса мировой экономической модели, заявив о необходимости заключения новых договоренностей, которые "не только четко прописаны, но, прежде всего, соблюдаются всеми".

"Однако разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если мы не вернем в центр дискуссии такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие", — подчеркнул Путин.

Напомним, что в прошлом году парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, согласно которой присутствие российского военного контингента на территории республики в контексте возможной эскалации ситуации в регионе признали угрозой национальной безопасности.

Кроме того, Россию обвинили во вмешательстве в дела Македонии – в частности, Скопье не понравились слава главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном членстве страны в НАТО, что он назвал "глубокой провокацией для российской политики".

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