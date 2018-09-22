Путин дал Меркель щедрое обещание по "Северному потоку – 2"

Планы Путина по "Северному потоку-2" может нарушить позиция Еврокомиссии, поскольку по правилам ЕС производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом

Во время недавнего визита в Германию президент России Владимир Путин заверил немецкого канцлера Ангелу Меркель, что Москва готова самостоятельно финансировать строительство "Северного потока-2", если США введут санкции против участников консорциума. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на информированные источники.

Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, планы Путина по "Северному потоку-2" может нарушить позиция Еврокомиссии, поскольку по правилам ЕС производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

Российскому "Газпрому" в консорциуме принадлежит доля в 50%. Среди других участников – дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не рассматривается вопрос введения санкций против ряда компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2", который должен пройти в обход Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск ожидается до конца 2019 года.

Также замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.